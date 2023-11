Nexo au festival de Dougga

Le festival se déroule en Tunisie, dans la ville de Dougga, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Dhafer Youssef, Souad Massi et Faia Younan, entre autres, ont participé cette année. La sonorisation a été assurée par Nexo Sybel Event Company. A été déployé un système Nexo STM M28 comprenant huit enceintes principales M28, six enceintes d’extension de basse B112 et quatre subs S118 pour le système principal, complété par quatre front-fills M28, quatre front-fills S118 et deux PS15 avec des subs LS18 pour les side-fills. Un total de douze P15 était disponible en retour de scène. Toute la puissance et le traitement étaient fournis par les Nexo Nuar Universal Amp Racks et les contrôleurs alimentés NXAMP4X2Mk2.