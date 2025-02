Ancien marché aux bestiaux, le Foirail a ouvert ses portes en 2022 en tant qu’espace culturel accueillant films, concerts de jazz et de musique classique, théâtre et danse. Le système son comprend deux fois sept GEO M12 associés à un stack de trois MSUB18 au sol, un cluster central de trois GEO M10, trois des GEO M6 pour les side-fills et quatre P8 en front-fills.