Le musée Grévin offre aux visiteurs une occasion de se mêler à leurs idoles dans un cadre somptueux et typiquement parisien. Le directeur technique de Grévin a contacté l’Atelier du Son et de l’Image (ADSI), spécialiste de l’intégration audiovisuelle, pour concevoir et installer un nouveau système de sonorisation dans la salle des colonnes et celle de la coupole. Le système de la salle des colonnes comprend huit ID24 avec une extension des basses par deux IDS110 et une amplification et un traitement par un Nexo NanoNXAMP4D Powered TD Controller, et deux canaux d’un NXAMP4x1MK2 équipé de Dante. Dans la salle de la coupole, quatre ID24 et un IDS110 sont alimentés par un autre NanoNXAMP4D et un canal du NXAMP4x1MK2.