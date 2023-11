Le groupe Trois Cafés Gourmands s’est produit cet été devant des milliers de personnes au Théâtre de La Mer à Valras-Plage, dans le sud de la France, via un système STM appartenant à la commune et qui reste installé sur le site des événements estivaux. Il comprend deux fois neuf ST M28 plus six STM B112, et des subs ST S118 empilés au sol.