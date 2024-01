Nexo et Black Line Event dans deux festivals très différents

Le Festival 666 et Un Violon sur le Sable sont deux événements qui ont eu lieu cet été dans le sud-ouest de la France, pour lesquels la société de prestation locale Black Line Event a utilisé du Nexo. Organisé du 11 au 13 août à Cercoux, en Charente-Maritime, le Festival 666 a présenté des groupes de metal hardcore. À Royan, Un Violon sur la Sable a organisé des concerts classiques sur la plage les 22, 25 et 28 juillet. « Ces deux festivals très différents prouvent la polyvalence des systèmes Nexo pour tout type d’événement » rapporte Jean-Claude Marsaud, propriétaire de Black Line Event. « Et la flexibilité est la clé du succès pour une société de location. »