Nexo et STM au Oude Marktà Louvain

Le STM fait vibrer l’Oude Markt à la fête du nouvel an de Louvain. La capitale et plus grande ville de la province du Brabant flamand a accueilli la nouvelle année avec un événement gratuit pour 10 000 personnes sur l’Oude Markt. Le système STM déployé par le partenaire de location de longue date de Nexo et VDB-PA, devait couvrir deux zones distinctes.

Le concepteur de système, Lennert Van de Velde, raconte comment l’équipe VDB a relevé le défi. « Nous avons donc utilisé Nexo NS-1 pour concevoir le système… Le système STM sonnait vraiment bien, avec beaucoup de réserve de dynamique pour s’assurer que tout le monde passe un bon moment ! ».