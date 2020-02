Nexo et Yamaha sous les sunlights

Opération de grande envergure pour Nexo et Yamaha, qui avaient aménagé le Grand Plaza Stage, où se déroulaient les événements majeurs du NAMM, le spectacle multimédia Yamaha All-Star Concert on the Grand 2020, ainsi que le très attendu Tower of Power 50th Anniversary Concert, célébrant un demi-siècle de réalisations musicales soul et funk. La diffusion principale, en Nexo STM, comprenait, par côté, 12xM46 + 12xB112 + 2xM28, 16xSubs RS18 au sol, 6xpacks de deux M10 en front fills, 2×12 M28 en délais ainsi que 2xP12 en focus délai sur la terrasse VIP. A l’arrière de la scène, une sono supplémentaire comprenait 12xM12 par côté et un arrangement cardioïde de six stacks de MSub18. Sur le plateau, étaient réunis une bonne douzaine de P12 et 45N12 en retours ainsi qu’un kit de sides fills composés de 1xS118 et 1xB112, surmontés de 2xM28, le tout amplifié avec des NXAMP 4×4 mk2. Les régies face et retour (Yamaha Rivage PM10), ainsi que les micros, ont été fournis par la société Morris, et la sonorisation par le prestataire local Reach Communications. L’opération était coordonnée par Yamaha, qui fournissait en outre tout le backline (staff Tres Cozad & Preston Gray), tandis que Nexo avait dépêché deux ingénieurs support pour l’occasion. ■