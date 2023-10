Nexo étend la gamme d’enceintes de la série P+

La gamme d’enceintes point source standard de série P+ s’agrandit désormais avec le lancement des sub P18 et L20. Rejoignant une gamme qui comprend déjà les modèles P8, P10, P12 et P15, le nouveau P18 utilise un haut-parleur coaxial à longue excursion en néodyme LF de 18’’/HF à diaphragme de 4’’ dans un boîtier curviligne en contreplaqué de bouleau et de peuplier personnalisé. Rejoignant les caissons de basse L15 et L18 existants de la série P+, le L20 utilise un haut-parleur à longue excursion de 20’’, atteignant un SPL de 141 dB en crête et étendant la réponse LF jusqu’à 28 Hz. Les P18 et L20 sont accompagnés d’une gamme complète d’accessoires.