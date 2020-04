NEXO – FORMATION EN LIGNE « AUDIOVERSITY »

NEXO met en ligne certains de ses programmes de formation et d’éducation à partir du 10 avril. L’équipe de support technique de NEXO utilisera sa page Facebook pour présenter des sessions de formation en ligne, qui font partie des ressources de cours Audioversity de Yamaha.

Dirigée par le formateur principal de NEXO, Nicolas Poitrenaud, l’équipe de présentation comprend des ingénieurs de NEXO du monde entier, qui travailleront en quatre langues différentes (anglais, espagnol, français et allemand). Tous les tutoriels sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée, et aucune connaissance particulière des équipements NEXO n’est requise.

Toutes les dates et les sujets sur la page Facebook de NEXO :

http://www.facebook.com/TheOfficialNEXOPage/ ■