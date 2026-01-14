Dans le cadre d’une initiative visant à diversifier l’utilisation de la Grande Halle d’Auvergne pour y inclure des concerts et des spectacles, la direction a fait appel au Groupe Snef afin de proposer un système de sonorisation plus polyvalent. En collaboration avec le consultant Thierry Carrier et avec le soutien de l’équipe d’ingénierie de Nexo, un système line array Nexo Geo M10 a été configuré et déployé avec succès. Un cluster de trois caissons de graves L18 en configuration cardioïde par côté apporte impact et directivité au système, tandis que six enceintes Nexo ID24 assurent la couverture des premiers rangs. L’ensemble du système est amplifié par quatre contrôleurs TD amplifiés NXAMPMk2. Stéphan Perriand, chargé d’affaires chez Snef Service Audiovisuel commente : « La musicalité et la finesse de ce système GEO M10, associées à son importante puissance, offrent désormais de nouvelles possibilités à l’opérateur. »