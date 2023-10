Nexo Geo M10 dans un théâtre écossais

Ouvert en 1872, le Tivoli Theatre d’Aberdeen a fermé ses portes à la fin du siècle dernier et s’est vite délabré. Après une restauration, ce bâtiment historique classé, doté de 527 places, a retrouvé sa superbe. La société locale CLS Aberdeen a configuré et installé le nouveau système audio. « Nous avons donc opté pour un ensemble de 3 x Nexo Geo M10 de chaque côté de la scène, avec deux paires de subs L18 au sol. Des enceintes ponctuelles Nexo P10 comme éléments de in-fills, c’est un système suffisamment compact pour s’intégrer discrètement, mais avec la puissance et la portée nécessaires pour un auditorium à trois niveaux » explique Charlie Flett, propriétaire de CLS.