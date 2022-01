Nexo ID84 pour l’université de Bologne

Les enceintes colonnes Nexo ID84 ont été installées dans l’historique Aula Magna de l’université de Bologne, dans le nord de l’Italie. Cette université est la plus ancienne au monde, le mot « universitas » ayant été inventé lors de sa fondation. L’installateur LG Integrated Service srl a proposé des systèmes distribués sur dix colonnes de la nef, comprenant des colonnes ID84 et des modules d’extension basse fréquence ID84L. Le système d’amplification comprend 2 x Nexo NXAMP4X2MK2 et 1 x processeur DTDAMP4X1.3 + DTD-TN, tous en Dante. Les couvercles latéraux Magnelis et une grille avant complètent l’esthétique élégante des enceintes blanches pour s’intégrer à Aula Magna. ■