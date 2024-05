Nexo a élargi sa gamme d’enceintes point source standard de la série P+ avec trois caissons de basses, les L15-I, L18-I et L20-I. Dans le même temps, Nexo annonce une version V3.1 de son application pour Windows et macOS de contrôle à distance NeMo pour les NXAMP et NXAMPMk2. NeMo v2.4 reste disponible pour iOS. Autre nouveauté, le firmware LOAD5_28 pour les contrôleurs NXAMP et NXAMPMk2 offre des performances accrues pour les systèmes line array Nexo Geo M12, notamment un gain supplémentaire de +4 dB et une plus grande présence dans les fréquences vocales. Des préréglages mis à jour pour les wedge Nexo P15 sont également inclus.