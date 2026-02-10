Le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy de Dijon a été équipé d’un système de sonorisation basé sur des enceintes point source Nexo P18. Le cahier des charges visait principalement une amélioration mesurable de l’intelligibilité de la parole pour les commentaires sportifs, dans un volume caractérisé par un temps de réverbération élevé. La solution retenue repose sur 16 enceintes Nexo P18, installées en configuration active. Chaque enceinte P18 offre un niveau de pression acoustique maximal de 142 dB SPL et une réponse en fréquence étendue de 50 Hz à 20 kHz, permettant de couvrir les besoins du site sans ajout de caissons de graves dédiés.