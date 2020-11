NEXO P+ POUR LE PARC ASTÉRIX

Situé à 35 km au nord de Paris, le Parc Astérix accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Egalement utilisée pour des événements, la zone des parades, d’une longueur de 140 m, a été équipée d’une série d’enceintes point source P+. Dix P12 (12’’ plus 3’’ coaxial) ont été déployées et accompagnées de sept subs L15 assurant une réponse descendant jusqu’à 40 Hz. Les P12 ont été équipées d’un pavillon asymétrique pour délivrer le fort SPL sur de relatives longues distances, en épargnant aux spectateurs proches une pression trop élevée. Les enceintes ont pris place sur les toits des bâtiments ou sur des mâts dédiés. L’amplification en NXAMP4x2MK2 est contrôlée à distance depuis la régie du parc via le soft Nemo. ■