Nexo P12 et sub L15

Chaque solution Nexo est pensée comme l’adéquation d’une enceinte avec un contrôleur amplifié pour former un système optimisé. Le catalogue de la marque couvre toutes les applications grâce à des gammes généralistes (Iine array GeoM et GeoS12, sub LS18, gammes PS et P+), complétées par des solutions spécifiques (line array modulaire STM, retour de scène en line array 45N12, subs RS optimisés pour les réseaux directifs, renforts d’appoint ajustables ID24).

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les enceintes P+ diffèrent des PS par l’agencement coaxial des haut-parleurs. Elles visent à apporter encore plus de polyvalence grâce à un panel complet d’accessoires et à la possibilité de modifier facilement la dispersion sonore des aigus. La gamme comprend un sub en 15” et trois enceintes équipées en boomers de 8, 10 et 12”.

Les P8 et P10 sont livrées sans pavillon (dispersion 100 x 100°) avec, en option, un pavillon rotatif de 110 x 60°. L’enceinte P12 est livrée avec un pavillon 60 x 60° et deux rotatifs en option : l’un donne 90 x 40°, l’autre reproduit la dispersion asymétrique des PS (60° dans un axe, évolution de 40 à 100° dans l’autre). Toutes les enceintes P+ sont utilisables avec les contrôleurs amplifiés NXAMP ; les P8 et P10 sont également compatibles avec les DTDAMP.

Le haut-parleur coaxial des P12 annonce un SPL de 138 dB crête à 1 m pour une bande passante de 60 Hz à 20 kHz, en mode passif. On peut passer en bi-amplification via un interrupteur externe (protégé des commutations involontaires) pour atteindre 140 dB SPL. Le L15 est équipé d’un haut-parleur de 15” à longue excursion qui délivre 139 dB SPL crête à 1 m avec une bande passante de 40 à 120 Hz.

Les P+ sont disponibles en noir ou en blanc, dans une version « touring » qui possède l’ergonomie complète ou « installation », dont l’ergonomie simplifiée permet un prix plus bas. La P12 touring existe équipée de sa grille à libération rapide ou avec une grille vissée standard.

Le NXAMPmk2 possède une interface très intuitive basée sur un écran tactile. On peut également le commander via Nemo,