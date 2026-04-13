Sur l’avenue Montaigne, le restaurant Manko Paris allie précision et générosité de la cuisine nippo-péruvienne Nikkei à des cocktails élégants et sophistiqués, le tout dans une ambiance luxueuse et vibrante avec de la musique live et des DJs. Le cahier des charges confié à Fox Agency portait sur la conception d’un système de sonorisation bien intégré à la nouvelle décoration et garantissant une écoute confortable et large bande. Concernant l’espace restaurant, 12 Nexo ID24 ont été sélectionnées. Elles sont complétées par quatre caissons IDS110, l’ensemble suspendu au plafond. Pour le bar, des P10 et P12 et des caissons L18 sont suspendus, créant un système performant et une réserve de puissance considérable.