Nexo sonorise Cabrel

Un système modulaire NEXO STM a été déployé en configuration trois lignes à l’occasion du concert à guichet fermé de Francis Cabrel, qui s’est déroulé sur la ‘Place To’ata’ à la Maison de la Culture ‘Te Fare Tauhiti Nui’ (propriétaire du système son), en Polynésie. Le concert a rassemblé environ 10 000 personnes sur deux jours. La Série STM, sélectionnée pour sa modularité, a permis d’assurer une couverture optimale de la zone d’audience. La mise en œuvre comprenait neuf STM B112, neuf STM M46, et neuf STM B112, et huit STM M28. L’ingénieur son, Ludovic Lanen, était soutenu par les ingénieurs système et l’équipe technique : Jean-Luc Casula, Marama Apa, Heiarii Hellemont, Rwan Lequerré et Raymond Tamaititahio.