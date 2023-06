Nexo sonorise la maison des Dragons Catalans

Le stade Gilbert-Brutus de Perpignan, qui abrite l’équipe de France de rugby à XV, les Dragons Catalans, a récemment confié aux spécialistes locaux de Sud Media System l’installation d’un système Nexo sur son terrain. Le projet a été conçu par l’équipe d’assistance technique de Nexo à l’aide du logiciel NS-1. La tribune Bonzoms est couverte par six groupes de trois GEO S12, complétés par six haut-parleurs point source Nexo P10 couvrant les sièges les plus hauts. Six clusters de quatre GEO S12 couvrent la tribune ouest et sept P10 supplémentaires couvrent la plus petite tribune, avec une amplification et un traitement fournis par les contrôleurs NXAMPMk2.