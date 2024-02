Nexo sonorise le Beach Club

L’enceinte colonne NEXO ID84 pour une ambiance « minimal chic » dans un beach club de Saint Tropez. Le Nikki Beach Saint Tropez est un restaurant et club basé à Ramatuelle, sur la Côte d’Azur. Le lieu accueille des DJs de renommée internationale, et de ce fait, le système audio se devait d’être contrôlable et directionnel, le club étant situé à proximité d’habitations. Visuellement discret, il s’immerge dans l’environnement luxueux du club. Au total, 18 enceintes colonnes ID84 ont été installées, complétées par quatre caissons de basses eLS400 de 12’’. Un indice IP54 assure une protection contre les intempéries, même si les conditions dans le sud de la France sont réputées pour être favorables.