Un Violon sur le Sable est un festival de musique orchestrale de trois jours qui se déroule sur la plage de Royan et qui attire chaque jour jusqu’à 50 000 personnes. Les défis combinés d’un public nombreux et particulièrement dispersé et d’un répertoire exigeant une clarté et une gamme dynamique exceptionnelles imposent des contraintes très spécifiques en matière de sonorisation. Black Line Event a déployé un système Nexo STM. Les principaux line arrays de chaque côté de la scène comprenaient chacun neuf modules principaux STM M46 suspendus côte à côte avec neuf modules d’extension de basses STM B112, plus trois modules omnidirectionnels STM M28 supplémentaires en bas pour le renfort vers le bas.