Deuxième au Concours Eurovision de la chanson 2022, l’autrice-compositrice-interprète française Barbara Pravi a donné un concert spécial dans les jardins de la Résidence de France Dar El Kamila en banlieue de Tunis. Un système de sonorisation entièrement Nexo a été déployé par Sybel, avec six éléments line array compacts STM 2 x 8’’ chacun, une extension LF par des subs STM B112 et des S118 empilés au sol. Les PS15 ont été déployés comme out-fills avec des P15 pour les front-fills et les retours. Depuis plus de 30 ans, Sybel accompagne ses clients dans leurs événements dans les secteurs de l’entreprise, des conférences, des concerts, des festivals, de la mode, de l’automobile et des expositions.