Nexo STM pour un méga-club belge en plein air

VDB-PA a déployé son système STM lors de la fête annuelle du Nouvel An à Louvain. La zone d’audience représentait 120 m de large et seulement 30 de profondeur. Un défi de couverture relevé par des grappes de 6 x Nexo STM M48 et B112, avec des paires supplémentaires de grappes de 6 x STM M28 à l’extrême gauche et à l’extrême droite de la place. La couverture autour de la tour DJ était assurée par des P12 et par un Alpha E, qui fait toujours l’affaire 25 ans après son lancement. 24 subs Nexo STM S118 ont été déployés côte à côte, trois vers l’avant pour un vers l’arrière, afin d’obtenir un équilibre optimal entre la puissance et le contrôle de la dispersion.