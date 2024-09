Aux Francofolies de Spa, le son de la scène principale Pierre Rapsat a été assuré par le Belge Christophe Loncour, ingénieur du son d’Arto. Il a déployé son système Nexo STM pour offrir un son directionnel avec des basses contrôlées essentielles à un festival situé au cœur de la ville belge. Le système comprenait des stacks gauche et droite de 12 modules STM M46 plus des caissons B112 et un down-fill M28, ainsi que deux lignes de subs STM S118. Sept rangées de quatre subs S118 ont été déployées côte à côte en mode cardioïde et un total de quatorze M28 a été utilisé.