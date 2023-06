Nexo : Une envolée sonore pour un théâtre flottant

Considéré comme le premier théâtre flottant d’Europe, l’extraordinaire théâtre L’Île Ô est amarré en permanence sur le Rhône dans la ville de Lyon. La structure comprend six modules offrant 245 m2 d’espace répartis sur trois niveaux, dont deux salles de spectacle de 78 et 244 places. Les exploitants de salles Les Scènes Ôtrement ont fait appel aux spécialistes audiovisuels Novelty Aura (Auvergne Rhône-Alpes) pour concevoir et installer un éclairage et une sonorisation. Le système de L’Île Ô comprend des Nexo P12 suspendus sous des subs L15 de chaque côté de la scène, avec des ID24 compacts jouant le rôle de front-fills et des NXAMPMk2 assurant l’amplification et le traitement.