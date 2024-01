Nexo vogue sur les flots du Brisbane !

Le nouveau bateau fluvial de divertissement d’Oasis Cruising, surnommé le « Brisbane’s newest lifestyle vessel », est un lieu événementiel unique sur le fleuve Brisbane, en Australie. Le bateau à trois niveaux propose des voyages avec une vue imprenable sur les toits de la ville. Des DJs internationaux et locaux enflamment chaque espace conçu sur mesure. Un système de sonorisation embarqué permet un contrôle, une couverture et une fidélité étendus, grâce au fabricant d’enceintes Nexo. Le système de la série P+, associé à la série compacte ID24, a été sélectionné pour fournir du son aux pistes de danse et à toutes les zones à bord d’Oasis.