Nexo a conclu un partenariat pédagogique avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) dans le cadre d’un projet visant à créer un laboratoire d’expérience autour du son immersif.

Dans ce contexte, Nexo participera à la Journée Portes Ouvertes, prévue le 18 janvier 2025, au CNSMDP. Cette journée proposera des événements en streaming et des présentations dans différents espaces du conservatoire.

Un des temps forts de cette journée sera l’intervention de Malle Kaas, cofondatrice et PDG de l’organisation européenne Women in Live Music, qui animera une conférence en anglais. Elle abordera des sujets liés à l’intégration professionnelle des femmes dans le secteur du live, avec des conseils pratiques pour les jeunes diplômées et des retours d’expérience sur la gestion du stress, le travail en équipe, et la prévention des comportements inappropriés.

L’inscription est obligatoire, et le programme complet est disponible via le lien suivant : Lien d’inscription