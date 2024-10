La NS35 est une structure carrée dérivée de la NH34, spécialement conçue pour le montage d’écrans LED. Ses quatre tubes de 50 x 4 mm assurent solidité et durabilité. Adaptée à un usage intensif ou fixe, elle est disponible jusqu’à 4 m de longueur. Un cinquième tube, non soudé, est placé au centre pour fixer les bumpers des écrans. Légèrement surélevé, il facilite l’installation des crochets ou élingues. La NS35 est compatible avec les poutres NH34 grâce aux entraxes identiques et utilise les manchons NC1. En cas de combinaison NH34/NS35, il sera important d’utiliser les abaques de charge provenant de la structure NH34 uniquement. Finition noire disponible sur demande.