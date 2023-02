NEXT Stage présente sa gamme de moteurs StageLIFT

Les moteurs NSL2.5, NSL5 et NSL10, de 250, 500 et 1000 kg, privilégient la sécurité avec une compatibilité à la norme D8 Plus, notamment pour maintenir des charges au-dessus du public. Ils sont d’une robustesse à tout épreuve avec leur corps en aluminium et leurs capots fibrés. Ils sont également protégés contre les surcharges, et un guide permet d’éviter le blocage de la chaîne. Une attention particulière à également été apportée à la simplicité de la maintenance, qui peut se réaliser avec des outils standards. Et pour faciliter la manipulation, des poignées ergonomiques ont été ajoutées. Ces trois références sont disponibles chez AED France. ■