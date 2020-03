NICOLAS GALLOUX ÉCLAIRE WORAKLS

Auteur, compositeur et interprète, Worakls est avant tout un pianiste qui s’est fait une place dans le paysage électro français. Après sa tournée pour présenter l’album Orchestra, l’artiste a clôturé l’année 2019 en passant par les Zéniths de Lyon, Paris et Toulouse. Avec ses 31 musiciens, son spectacle mêle musiques électro et classique. Ces trois concerts ont été mis en lumière par Nicolas Galloux avec le matériel lumière et son monté et fourni par la société S Group. Le concepteur a collaboré avec Worakls pour illuminer certains musiciens à des moments spécifiques. Entre autres, 79 machines Robe ont mis en lumière les deux heures de spectacle, programmé sur GrandMa et encodé entre Timecode et envois manuels. ■