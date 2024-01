Projection multimédia architecturale

« Nikolaos » est une fresque historique multimédia jouée à 38 reprises du 23 octobre au 11 novembre dans l’église Saint Nicolas de Neufchâteau, dans les Vosges. Elle implique 80 comédiens de tous âges ainsi qu’une création son, lumière et vidéo immergeant les spectateurs dans le site. Damien Fontaine signe la création et c’est le prestataire TSE qui fournit les solutions techniques sur mesure.

Car si le lieu est extraordinaire de richesse architecturale et historique, il impose aussi des contraintes, liées à l’agencement exigu et aux comédiens qui évoluent dans tout l’espace, leurs loges occupant même les rares alcôves disponibles.

Pas de quoi décourager Damien Fontaine, Lorrain et créateur du spectacle. Scénographe multimédia depuis vingt ans, primé maintes fois, il bénéficie d’une reconnaissance internationale. Lors de l’édition 2019 du spectacle sur Jeanne d’Arc qu’il a réalisé à Domrémy en partie à l’intérieur de la basilique, Damien constate que le public adopte une écoute beaucoup plus attentive qu’avec les projections monumentales en plein air. À l’intérieur, en particulier dans un lieu comme une église, l’attention est toute autre.

Jérôme Bigeard, Martin Flohr, Thibault Heintz, Julien Elbisser et Jean-Marc Monnot.

Pour « Nikolaos », Damien choisit l’église Saint Nicolas, à l’architecture remarquable et à la jauge idéale. Le sujet est tout trouvé, Saint Nicolas. Un personnage familier de tous les Lorrains, mais dont peu savent l’histoire.

Restait le défi d’imaginer et mettre en œuvre la solution technique permettant de restituer l’ambition du spectacle « Nikolaos », à savoir une projection vidéo de l’intérieur et sur l’ensemble de l’église, chœur, nef et transept. Et c’est là qu’intervient un partenaire clé.

Damien Fontaine : Le prestataire impliqué est TSE. Notre relation associe amitié et confiance. Nous nous challengeons mutuellement sur les projets. C’est particulièrement vrai ici. Le lieu est petit et complexe architecturalement. L’habiller avec de multiples projections qui doivent n’en faire plus qu’une est un vrai défi. L’idée est que le public oublie la technique, et c’est grâce à l’imagination et aux talents de l’équipe TSE que l’ensemble a été possible.

Implanté à Mulhouse, dans le Bas-Rhin, et créé il y a 25 ans par Jérôme Bigeard, TSE est historiquement spécialisé en son, lumière et structure. Arrivée il y a une dizaine d’années dans l’entreprise, la vidéo a depuis pris une grande importance, spécifiquement dans les captations et le mapping. Ces solutions répondent aux besoins des clients « son et lumière » que TSE a toujours eus, mais aussi au fait que l’image est de plus en plus présente dans l’événementiel et le spectacle.

Jérôme Bigeard : J’ai rencontré Damien il y a 25 ans. Il débutait son activité et je venais de créer TSE. J’ai tout de suite apprécié son imaginaire et son envie de toujours repousser les limites. Nous ne pouvions intervenir pour ses vidéos du fait de l’ampleur des spectacles qu’il imaginait, mais apportions notre support pour le son et l’éclairage. Il y a quelques années, il nous propose de réfléchir à des spectacles à l’intérieur de bâtiments. Le projet « Nikolaos » a vu le jour. Le lieu dans lequel il se déroule pose des problèmes immenses en termes de vidéoprojection.

J’en ai parlé à mon équipe, qui a souhaité relever le défi. Cela a été pour nous l’occasion de tester in situ un certain nombre de solutions, et bien sûr d’énormément progresser dans notre savoir-faire. Il a aussi fallu réaliser des investissements importants pour compléter notre parc de vidéoprojecteurs et de mediaservers Modulo Pi. Nous avons suivi un programme de formation très complet et nous sommes lancés dans l’aventure de ce spectacle impliquant 24 VP.