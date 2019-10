NIXER PLR64

Cette unité de monitoring permet d’accéder, grâce à une plaque de contrôle déportée, à deux sources (qui peuvent être sélectionnées de manière indépendante) sur un réseau Dante. Le PLR64 est vendu sous forme de kit comprenant une unité PLR64, une plaque murale de contrôle déportée et un câble de liaison Sub-D de 1,5 m. L’alimentation est fournie par un switch PoE, mais un bloc d’alimentation externe est disponible en option. La plaque murale permet la sélection indépendante de chaque sortie du flux Dante entrant. Sur l’afficheur Oled sont précisés le nom du canal Dante sélectionné et le niveau du signal de sortie. Les sorties XLR symétriques permettent l’écoute des signaux via des hautparleurs ou des écouteurs. ■