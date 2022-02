Node Netron EP2

Ce node Obsidian Control Systems Netron EP2 est flexible et compact. Il offre deux ports DMX/RDM optiquement isolés. Il est simple à configurer via l’écran et l’encodeur ou le menu Web intégré. Alimenté par POE ou USB-C, il comprend des presets d’usine et utilisateur pour des configurations plug-and-play. Les Netron prennent en charge l’Art-Net, le sACN, le DMX-512 et le RDM. ■