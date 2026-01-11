Le système de communication sans-fil DECT Nomad de RTS a reçu un prix spécial au Satis dans la catégorie audio. Il s’appuie sur des beltpacks TR-1000 et des points d’accès AP-1000 pour assurer une transmission audio sur IP, avec appairage Bluetooth et possibilité d’utiliser les beltpacks pendant la recharge. Jusqu’à 120 points d’accès et 100 beltpacks peuvent être intégrés à une même configuration. Le système fonctionne avec les matrices RTS via Omneo (Dante/AES67) et dispose de la certification IP-65 pour un usage extérieur. Une compatibilité ST-2110 et un mode autonome sont prévus dans les développements à venir.