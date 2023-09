Nouveau chef produit lumière scénique ESL !

ESL est heureuse de nommer Sébastien Bourgain au poste de chef produit lumière scénique.

Sébastien a rejoint ESL il y a 23 ans comme magasinier. Il a rapidement intégré le SAV en tant que technicien, puis responsable avant de devenir technico-commercial sédentaire. Aujourd’hui, promu au poste de chef produit lumière scénique, il a pour principale mission de venir en support formation de l’ensemble des technico-commerciaux terrain. Il est également en charge d’organiser des démos comparatives poussées avec les solutions lumière de leurs marques exclusives : Prolights, DTS et Chroma-Q.

L’expérience et les compétences de Sébastien sont une valeur ajoutée précieuse pour l’entreprise, leurs partenaires et clients.

« C’est un honneur pour moi d’avoir l’opportunité de prendre en charge la fonction de Chef produit lumière au sein de notre entreprise. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer davantage au développement de nos produits lumière. Ma passion pour l’éclairage me motive pour relever ce nouveau défi avec détermination. Je suis impatient de commencer cette nouvelle phase de ma carrière et de contribuer au rayonnement de notre entreprise et de ses marques. »