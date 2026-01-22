ESL publie un nouveau film qui marque une évolution dans sa manière de communiquer.
Le marché évolue, et ESL fait le choix d’un ton plus léger et plus décalé pour présenter son activité.
Cette forme différente s’inscrit dans la continuité de son approche quotidienne : une connaissance approfondie des métiers et une attention portée à la qualité de l’accompagnement proposé à ses clients.
Nouveau film ESL
