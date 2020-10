NOUVEAU SITE POUR POWERSOFT

Totalement adaptatif, le site internet du fabricant italien d’amplificateurs détaille les applications des produits Powersoft, contient les guides produits, des didacticiels, des exemples d’applications et des études de cas. Un autre aspect est l’introduction de MyPowersoft, qui permettra aux utilisateurs enregistrés d’avoir un accès unique et transparent au logiciel Powersoft ArmoníaPlus et à l’outil de configuration polyvalent ProManagerPlus. Grâce à MyPowersoft, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs produits et contrôler l’état de la garantie, disposent d’outils de partage et de comparaison, de solutions E-Learning et certification, d’un support technique et du suivi des réparations. ■