Nouveautés Ayrton au PLASA 2023

ARGO 6

Ayrton lance un projecteur à effets résistant aux intempéries qui offre autant de potentiel créatif en intérieur qu’en extérieur. Argo 6 présente un design minimaliste permettant une protection totale contre les intempéries.

L’alliage en composite, une réduction de l’épaisseur des pièces, un système de refroidissement optimisé, un guidage simplifié des lentilles et l’intégration de composants optiques à faible densité ont permis de réduire le poids global du projecteur de 20 %. Dans le même temps, le positionnement des moteurs dans la base et la tête du projecteur évite la contrainte de protéger les bras contre les intempéries. Un système de ventilation submersible dans un compartiment non étanche permet un refroidissement optimal. Disponible en version Wash ou FX, Argo 6 est équipé de 19 LED de 40W RVB+B additives pouvant délivrer un flux lumineux de 13 000 lumens. Sa vitre avant de 280 mm est conçue pour assurer une visibilité optimale. Argo 6 peut créer un faisceau intense avec un rapport de zoom de 14:1 et une plage de zoom de 4° à 56°.

Argo 6 FX

Argo 6 FX est un projecteur polyvalent conçu pour une multitude d’applications. Il emprunte les principales caractéristiques de la version Wash et offre une rotation continue du pan et du tilt. Il est équipé du système Liquid Effect, mis en valeur par une lentille en nid d’abeille translucide, capable de créer des effets graphiques complexes.

Argo 6 Wash

Ayrton fournit un contrôle individuel des LEDs sur la version Wash du projecteur et ajoute une bibliothèque d’effets presque infinie. Argo 6 Wash est doté d’une bibliothèque complète préprogrammées permet le rappel rapide de couleurs subtiles, denses et contrastées. Sa lentille en nid d’abeille noir et la séparation des LEDs contribuent à augmenter le niveau de contraste. La vidéo du lancement officiel d’Argo 6 sera mise en ligne le 5 septembre 2023. Regardez-la ici : https://www.ayrton.eu/tube/

Rivale

Rivale Profile, est un projecteur léger et polyvalent pesant seulement 28 kg. Equipé d’une lentille frontale de 160 mm et d’un module de LED de 450 W calibré à 6 500 K avec un flux lumineux de 27 500 lumens, il peut émettre un faisceau ultra-intense de 4° produisant plus de 105 000 lux à 5 m – proche de celui des célèbres versions « LT » d’Ayrton – avec un rapport de zoom de 13:1 et une plage de zoom de 4° à 52°.

Un système de mélange des couleurs CMJ haute définition permet une belle reproduction des couleurs pastel. Un canal Minus Green variable et un canal CTO optimisent le contrôle du blanc. Une roue de sept couleurs complète les outils dédiés à la création des couleurs.

Rivale Profile est équipé d’une roue de sept gobos rotatifs, d’une roue de huit gobos fixes, d’un module de couteaux qui permet le positionnement précis de chaque couteau avec une rotation de +/- 90°, d’un iris, d’une roue d’effets monochromatiques, de deux prismes rotatifs superposables et de deux filtres frost.

Développé pour un usage mixte en intérieur et extérieur – dans toutes les conditions – Rivale Profile fait partie de la série Classique IP65 3 d’Ayrton et est doté d’une rotation infinie du pan et du tilt.