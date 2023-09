Nouveautés ClayPaky au PLASA 2023

Midi-B FX

Le Midi-B FX est né de l’idée d’ajouter des effets imaginatifs à un projecteur Wash pour obtenir un projecteur capable à la fois d’assurer ses missions de Wash RVBB et d’être également utilisé dans le cadre de la scénographie d’un spectacle. Pour ce faire, Claypaky a placé un top hat sur le corps d’un Midi-B et a installé cinq anneaux de LED autour, chacun pouvant être contrôlé séparément dans une large gamme de couleurs. Cette technologie en attente de brevet permet des jeux de couleurs dynamiques, conçus pour la conception de décors de studio de télévision et idéaux pour les événements corporate et la tournée. En tant que projecteur Wash, le Midi-B FX possède les mêmes caractéristiques que le Midi-B – avec lequel il est entièrement compatible – y compris le système optique HD, qui fournit une sortie lumineuse très efficiente. Son zoom de 4° à 50° lui permet d’être utilisé dans une grande variété de situations, et son gradateur électronique 24 bits fournit cinq courbes de gradation, qui maintiennent l’équilibre des couleurs sur toute la plage de gradation.

L’Actoris Profile FC

L’Actoris Profile FC d’ADB est une découpe six couleurs dotée de fonctionnalités avancées, intégrant un logiciel de pointe qui lui confère des performances optimales, notamment en termes de contrôle des couleurs. La source lumineuse est basée sur un système RVBAL + bleu royal, grâce auquel n’importe quelle nuance de couleur souhaitée peut être produite, y compris une incroyable gamme de teintes pastel, avec un IRC allant jusqu’à 97. Elle est dotée d’une gestion de la température de couleur variable de 2 500 K à 8 000 K. L’algorithme qui régule le contrôle des couleurs est équivalent à celui du profile Claypaky Sinfonya, et dispose des modes de contrôle avancé, standard, blanc et un seul canal. L’Actoris Profile FC est un outil pratique, intelligent et modulable : il est possible de changer le bloc optique du projecteur : vous avez le choix entre un zoom 15°-30°, un zoom 25°-50° et sept focales fixes (5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° et 50°). Le système est également compatible avec les optiques ETC.