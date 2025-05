Une gamme TA d’amplificateurs de tournée avec DSP configurable, ainsi qu’une série SI d’amplificateurs et plusieurs autres produits d’installation ont également été lancés, notamment le lecteur multimédia de streaming MP-300SBU, le préamplificateur de streaming SPA-100, le lecteur multimédia MP-100DBT avec DAB+, et le PA-5500SA avec lecteur multimédia de streaming et DAB+.