Le GRIM, centre de formation aux métiers du spectacle et de l’événementiel, a emménagé cet été dans des locaux situés au 18b, rue Alfred de Musset à Villeurbanne, sur le site de l’Autre Soie. Ces espaces modernes, spécialement conçus pour répondre à ses besoins, s’inscrivent dans un environnement dédié à la culture, l’art et le social, à proximité immédiate de la nouvelle salle La Rayonne. Grâce à de nombreux partenariats, les élèves bénéficient d’une immersion en conditions professionnelles. Par ailleurs, l’intégration du GRIM au sein du Groupe School of Arts renforce son réseau, favorise la mutualisation des ressources et ouvre davantage de perspectives et de synergies professionnelles pour les étudiants.