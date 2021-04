NOUVEL AN SOUS LA LUMIÈRE DE ROBE

Le 31 décembre 2020, les Bruxellois ont pu assister au spectacle de lumière Laser Lights, retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Il comprenait, entre autres, 50 Robe MegaPointe et 25 Robe Spiider. Initialement appelé City Lights, ce projet consistait à connecter les plus hauts bâtiments de la ville avec des « lasers » et faisceaux lumineux pour illustrer les liens qui existent entre les quartiers de la ville et leurs communautés. Une façon de souhaiter la bonne année dans des conditions atypiques face à un spectacle haut en couleur. Les équipements lumières ont été fournis par la société de location belge Splendit BVBA et le design a été imaginé par Kristof Blancquaert, Jordi Vandekerkhof et Michiel De Clercq. ■