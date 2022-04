Nouvel espace culturel

Les 15 et 16 janvier 2022, la Communauté de communes du Pays du coquelicot a inauguré son nouvel équipement culturel « Le Zèbre » à Albert, dans la Somme. Conçu comme un tiers-lieu, cet édifice abrite un pôle jeunesse, une école de musique, une médiathèque et une salle de spectacle modulable (de 100 à 300 places) équipée d’un gradin motorisé. L’ensemble du marché audio/vidéo et lumière a été confié à la société Cynergie – Sonorisation – Live. Le cœur de l’installation audio tourne autour d’une diffusion d&b avec un système Xs. La polyvalence du système permet au lieu d’accueillir aussi bien des concerts que des spectacles, des représentations d’élèves, du théâtre ou encore des conférences. ■