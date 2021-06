NOUVELLE ACTIVITÉ POUR d&B

d&b a créé d&b Solutions GmbH & Co. KG, spécialisé dans les domaines du développement de projets, de la fabrication, de la planification de systèmes, de l’installation et de la maintenance. L’annonce est soutenue par l’acquisition de SFL Group, fournisseur multidisciplinaire pour l’audiovisuel au Royaume-Uni. L’entité d&b Solutions fonctionnera indépendamment de d&b Audiotechnik GmbH & Co. KG, avec des structures commerciales distinctes et indépendantes. Les directeurs généraux de d&b Solutions sont Amnon Harman (PDG de d&b Group), Jens Nilsson (directeur financier de d&b Group) et Michael Aldinger (directeur des finances et des opérations de d&b Solutions). ■