Nouvelle activité pour d&b

L’entreprise allemande de technologies et de solutions audio d&b a annoncé la création d’une nouvelle entité commerciale axée sur les services, d&b solutions GmbH & Co. KG. Cette entité permettra à d&b d’offrir d’un bout à l’autre de la chaîne une expertise dans les domaines du développement de projets, de la fabrication, de la planification de systèmes, de l’installation et de la maintenance. L’annonce est soutenue par l’acquisition immédiate de SFL Group, fournisseur multidisciplinaire pour l’audiovisuel au Royaume-Uni.

d&b solutions s’attachera à fournir à ses clients un niveau de service et d’intégration encore plus élevé, ainsi que des solutions d’installation et de production couvrant toute la chaîne. L’entité d&b solutions fonctionnera indépendamment de d&b audiotechnik GmbH & Co. KG. d&b solutions et d&b audiotechnik auront des structures commerciales distinctes et indépendantes qui rendront compte au d&b Group. Les directeurs généraux de d&b solutions sont Amnon Harman (PDG du d&b Group), Jens Nilsson (directeur financier du d&b Group) et Michael Aldinger (directeur des finances et des opérations de d&b solutions).

« d&b solutions est née de l’intérêt croissant des clients pour l’intégration de solutions audiovisuelles complètes. Nous constatons que les fabricants reçoivent de plus en plus de demandes de soutien en matière de services de conception, de planification et d’intégration, et que les comportements d’achat changent vis-à-vis de la propriété des systèmes et des services gérés. La création de d&b solutions en tant qu’entité commerciale autonome sous la marque d&b permettra de faire face à ces développements et d’accélérer notre offre de solutions sur le marché des technologies du divertissement », explique Amnon Harman, PDG du d&b Group.

Une étape importante dans la formation de cette entité commerciale a été franchie avec l’acquisition de SFL (Sound Foundation Ltd) et de ses filiales pour former le SFL Group – une société de solutions d&b.

SFL Group est un fournisseur audiovisuel multidisciplinaire spécialisé dans la production d’événements, les services d’installation et la vente d’équipements. Partenaire commercial de longue date de d&b, SFL entretient depuis longtemps des relations commerciales avec des références mondiales comme le Royal Albert Hall et McLaren Racing. La totalité de l’équipe SFL rejoindra les activités de d&b solutions.

La création de d&b solutions et l’acquisition de SFL sont des étapes naturelles dans l’exécution de la stratégie à long terme de d&b visant à devenir une entreprise de technologies et de solutions audio, et elles donnent à l’organisation une plateforme pour mieux répondre à des tendances importantes telles que les expériences audiovisuelles immersives dans les sites polyvalents.

« La forte image de marque de SFL, ses relations et son expertise éprouvées sont parfaitement en ligne avec d&b et nous sommes fiers et honorés de les accueillir dans la famille d&b », commente M. Harman.

« L’équipe de SFL est ravie de participer à quelque chose de nouveau et d’innovant dans un secteur que nous servons avec passion depuis 30 ans », déclare Tom Jeffery, directeur général de SFL Group. « SFL a bâti son activité et sa réputation en donnant la priorité aux personnes et au service. Nous partageons non seulement l’orientation stratégique de d&b vers des solutions complètes, mais également un ensemble de valeurs et une culture d’entreprise similaires. »

Au cours des 40 dernières années, d&b a établi un réseau mondial de partenaires hautement qualifiés. « Nos relations avec nos partenaires existants sont solides et très appréciées. Nous sommes pleinement engagés dans la croissance et le renforcement de ce réseau », fait remarquer M. Harman. « Depuis 40 ans, d&b est un pionnier des solutions audio innovantes donnant vie à des visions créatives. Notre mission consiste à transmettre fidèlement les passions et nous apportons une attention particulière aux exigences du marché et aux besoins de nos clients finaux. L’annonce d’aujourd’hui renforce cet engagement à long terme. » ■