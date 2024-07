ESL ajoute la gamme des produits Luminex à son catalogue. La marque belge a su développer une gamme de switches Ethernet (série GigaCore), nodes (série LumiNode) et splitters DMX (série LumiSplit) que l’on retrouve sur les grandes tournées mondiales comme dans les installations prestigieuses ; les références sont légion, conçues pour faciliter les projets audiovisuels, pour le son, la lumière, la vidéo ou l’intercom, bref tout ce qui transite de nos jours par le réseau. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe scénique et intégration d’ESL, qui répondra à toutes vos demandes.