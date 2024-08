Iridium propose désormais quatre lyres, comprenant la beam 120, un modèle compact avec une ouverture de 1° et un éclairement de 175 885 lux à 5 m.

La gamme inclut également la lyre wash 740Z, équipée de sept modules LEDs Osram 40 W RVBB quatre-en-un, ainsi que deux lyres wash 19 x 40 W RVBB, dont un modèle classé IP65. Les wash 740Z, 1940Z et 1940ZIP sont pixelisables et disposent d’un zoom motorisé variant de 6° à 50° pour la 740Z et de 4° à 54° pour les modèles 1940Z et 1940ZIP.

Toutes les machines sont compatibles RDM, et sont disponibles sur le site Internet www.bklumitec.com