NOUVELLE RECRUE AU MARKETING APG

APG a embauché Laura Martinez au poste de coordinatrice marketing et commerciale, afin de dynamiser la communication et accroître la visibilité de la marque. Laura est chargée de la mise en avant des prestations, installations, et du savoir-faire des clients partenaires APG, qui peuvent s’adresser directement à elle pour promouvoir leurs réalisations et organiser la stratégie de communication déployée par APG. Elle contribuera au suivi des affaires commerciales et des clients avec la mise en place d’outils en support à la force de vente, en particulier pour la vente de matériels d’occasion. ■

Laura Martinez – sales@apg.audio – Tél. : +33 1 48 63 84 28