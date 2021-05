NOUVELLES TÊTES CHEZ ARBANE GROUPE

En tant que directeur commercial France, Christophe Palluat de Besset aura pour mission d’initier la nouvelle dynamique commerciale d’Arbane Groupe et de soutenir les équipes de vente pour des marques APG, Active Audio et Activox. Alain Boone a, quant à lui, été nommé directeur commercial international. Il sera responsable du développement d’un réseau de distribution exclusif pour les marques d’Arbane Groupe – APG et Active Audio – ainsi que du maintien des relations existantes avec les partenaires historiques de la société dans le monde entier. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. ■