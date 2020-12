NOVA EVENT GROUP DISTRIBUE LASERWORLD EN SUISSE

Nova Event Group devient le partenaire de distribution exclusif en Suisse du groupe Laserworld. Fort d’une grande expérience dans la vente de systèmes laser, Nova Event Group s’occupe aussi, en soutien à ses clients suisses et européens, de la mise en œuvre de projets ponctuels, comme la gestion de la vente et du service après-vente des marques GLP, Fusion by GLP, Fantek, DJ Power et Lax Audio en Suisse. ■

Rendez-vous sur : www.nova-event.com et www.laserworld.com